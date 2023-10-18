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PKK adına topladığı paraları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki teröristlere ulaştırıyordu: İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu Şirin Tokpınar tutuklandı. PKK/KCK terör örgütü adına topladığı maddi yardımları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı da saptanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

19:40 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

PKK'lı ailelerle görüşüp raporları Norveç'e götürüyordu

Çalışmada, PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar'ın her yıl Türkiye'ye akraba ziyaretlerinin yanı sıra
"örgüte müzahir ailelerle görüşüp devletin halka yaptığı sözde zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç'e götürmek"
amacıyla geldiği tespit edildi.

PKK adına topladığı paraları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki teröristlere ulaştırıyordu

Şüphelinin 12 Ekim'de Şırnak-İstanbul ve aynı gün İstanbul-Göteborg (İsveç) uçuşlarına rezervasyon kaydı olduğunu belirleyen ekipler, zanlı Tokpınar'ı yakaladı.

PKK/KCK terör örgütü adına topladığı maddi yardımları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı da saptanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Tokpınar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#PKK
#Norveç
#İstanbul
#Almanya
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