PKK adına topladığı paraları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki teröristlere ulaştırıyordu: İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
PKK'lı ailelerle görüşüp raporları Norveç'e götürüyordu
PKK adına topladığı paraları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki teröristlere ulaştırıyordu
Şüphelinin 12 Ekim'de Şırnak-İstanbul ve aynı gün İstanbul-Göteborg (İsveç) uçuşlarına rezervasyon kaydı olduğunu belirleyen ekipler, zanlı Tokpınar'ı yakaladı.
PKK/KCK terör örgütü adına topladığı maddi yardımları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı da saptanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
Tokpınar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.