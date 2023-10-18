PKK adına topladığı paraları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki teröristlere ulaştırıyordu: İstanbul'da yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı. Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.