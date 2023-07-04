PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın yargılandığı davada karar: Beraatlerine karar verildi

Ben Kürt siyaseti içerisinde şurada, burada bulunan biriyim. Bu memlekette Kürt sorunu olduğunu söylüyoruz ve bunun çözülmesi için mücadele ediyoruz. HDP de BDP de böyle bir parti. Bu ürküntü veren bir şey değil. Bu listenin bir temsil değeri yok.