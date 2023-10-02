PKK elebaşlarına bomba yağdı: 20 hedef vuruldu

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PKK’nın Ankara’daki hain saldırısı sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara’daki PKK/YPG hedeflerine bomba yağdırdı. Harekatın saat 21.00’de gerçekleştirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, “İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.