|
Gündem

PKK elebaşlarına bomba yağdı: 20 hedef vuruldu

Metina, Hakurk, Kandil ve Gara’daki 20 hedef, hava harekatıyla imha edildi. Vurulan mağara, sığınak, barınak ve depolarda çok sayıda PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında sorumlu düzeyde olanların da bulunduğu öğrenildi.

04:00 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

PKK’nın Ankara’daki hain saldırısı sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara’daki PKK/YPG hedeflerine bomba yağdırdı. Harekatın saat 21.00’de gerçekleştirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, “İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.



#Operasyon
#PKK
#Kandil
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş 10 kişi kalan Konyaspor karşısında deplasmanda 2-0 kazandı | ÖZET