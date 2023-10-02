PKK elebaşlarına bomba yağdı: 20 hedef vuruldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da İçişleri Bakanlığına yönelik saldırıyı kınadı. Partisinin Denizli'deki kongresinde konuşan Destici, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu sürece devletin ve milletin beraberliğine zeval gelmeyeceğini belirtti. Konuşmasında ABD'nin desteğinin teröristleri şımarttığını ifade eden Destici, "ABD'ye ve teröre destek veren ülkelere diyoruz ki; 'Sizin dayanışmanızı falan istemiyoruz. Siz gölge etmeyin. Siz PKK ve terör örgütlerini desteklemeyin yeter' diyoruz." dedi.