PKK, FETÖ ve ABD’nin sesi: MHP’li Büyükataman, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu böyle tanımladı

Kılıçdaroğlu’nu “PKK, FETÖ ve ABD’nin sesi” ifadeleriyle tanımlayan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabında şunları yazdı: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatla açıklama yaptığını iddia edebilecek kadar alçalan; PKK, FETÖ ve ABD’nin sesi Kılıçdaroğlu, şunu aklına sok: MHP Genel Başkanı kimseden emir almaz. Ancak sana dair derin şüphelerimiz var.”
O MESAJLARI HATIRLATTI
“Kılıçdaroğlu: Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum. PKK/PYD: Türkleri Afrin’e girdiğine pişman ederiz. ABD: Türkiye, Afrin’e yönelik adım atmamalı. FETÖ’cü sözde gazeteciler: Savaşa Zeytin Dalı adını vermişler. Türkiye Kürtleri öldürecek. Afrin Savaşına Hayır. Devlet Bahçeli (6 Ağustos 2012): Küresel çevrelerden izinle vakit kaybetmeksizin batı ucu Afrin’i ve doğu ucu Kandil’i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalıdır. Devlet Bahçeli (20 Ocak 2018): Allah, ordumuzu muvaffak etsin.”
ALLAH ISLAH ETSİN
- “CHP’yi terör örgütlerinin ve dış mihrakların operasyon alanı hâline getiren Kılıçdaroğlu’nun ne partisinde ne de büyük Türk milletinde bir karşılığı kalmamıştır. Allah ıslah etsin!”