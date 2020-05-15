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Gündem PKK, FETÖ ve ABDnin sesi MHPli Büyükataman, CHP lideri Kılıçdaroğlunu böyle tanımladı
POLİTİKA

PKK, FETÖ ve ABD’nin sesi: MHP’li Büyükataman, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu böyle tanımladı

Devlet Bahçeli’nin ‘talimatla açıklama yaptığını’ iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na MHP’den sert cevap geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ''PKK,FETÖ ve ABD'nin sesi'' olarak tanımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu’nu “PKK, FETÖ ve ABD’nin sesi” ifadeleriyle tanımlayan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabında şunları yazdı: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatla açıklama yaptığını iddia edebilecek kadar alçalan; PKK, FETÖ ve ABD’nin sesi Kılıçdaroğlu, şunu aklına sok: MHP Genel Başkanı kimseden emir almaz. Ancak sana dair derin şüphelerimiz var.”

CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
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CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.

O MESAJLARI HATIRLATTI

“Kılıçdaroğlu: Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum. PKK/PYD: Türkleri Afrin’e girdiğine pişman ederiz. ABD: Türkiye, Afrin’e yönelik adım atmamalı. FETÖ’cü sözde gazeteciler: Savaşa Zeytin Dalı adını vermişler. Türkiye Kürtleri öldürecek. Afrin Savaşına Hayır. Devlet Bahçeli (6 Ağustos 2012): Küresel çevrelerden izinle vakit kaybetmeksizin batı ucu Afrin’i ve doğu ucu Kandil’i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalıdır. Devlet Bahçeli (20 Ocak 2018): Allah, ordumuzu muvaffak etsin.”

Türkiye şehitlerine ağlarken CHP terörist cenazesinde: Kaftancıoğlu teşkilatını gönderdi
GÜNDEM
Türkiye şehitlerine ağlarken CHP terörist cenazesinde: Kaftancıoğlu teşkilatını gönderdi

ALLAH ISLAH ETSİN

  • “CHP’yi terör örgütlerinin ve dış mihrakların operasyon alanı hâline getiren Kılıçdaroğlu’nun ne partisinde ne de büyük Türk milletinde bir karşılığı kalmamıştır. Allah ıslah etsin!”

CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
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CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
Suriye'de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal CHP'de ilk değil. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, DHKP-C'li Berna Yılmaz, DHKP-C'li Mualla Zincir, DHKP-C'li Eylem Yücel ve PYD'li Özge Aydın CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden bazıları.
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