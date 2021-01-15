PKK ile DEAŞ'ın kirli iş birliği ortaya çıktı

Spor

Transfer itirafı: Sevilla'yı reddetti, Fenerbahçe'ye imza attı

Kayserispor'un tecrübeli santrforu İlhan Parlak, kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu. "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda beni Sevilla da istiyordu" diyen 33 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibine gitmemesinin hata olduğunu söyledi.