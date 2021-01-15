Gündem PKK ile DEAŞın kirli iş birliği ortaya çıktı
ANKARA

PKK ile DEAŞ'ın kirli iş birliği ortaya çıktı

Yunanistan sınırını lastik botla geçmeye çalışırken yakalan 3 kişiden aralarında eski Ergani DBP ilçe başkanının da bulunduğu 2'sinin PKK, birinin ise DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Aralarında eski Ergani DBP ilçe başkanının da bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.
Aralarında eski Ergani DBP ilçe başkanının da bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kırsalda sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbeler alan terör örgütü PKK, kent merkezlerinde de jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarla hareket kabiliyetini kaybetti.

Aralarında eski Ergani DBP ilçe başkanının da bulunduğu 3 şüpheli, 12 Ocak'ta Meriç Nehri üzerinden bot/kayıkla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen takip ve operasyon sonucunda Uzunköprü Sınır Hattı'nda yakalandı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin PKK, diğerinin DEAŞ'a üye olma suçundan haklarında daha önceden işlem yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yetkililer, söz konusu operasyon ile geçmişte terör örgütü PKK elebaşlarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın "DEAŞ ile iş birliği yapılması" yönünde örgüt mensuplarına verdiği talimatın Edirne'de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktığını vurguladı.

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