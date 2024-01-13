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PKK inleri böyle vuruldu: 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler paylaştı. Ayrıca Bakanlık, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:11 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:14 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
MSB, operasyondan görüntüleri paylaştı.
MSB, operasyondan görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler…"
ifadesi kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, hedeflerin imha edildiği anlara ait görüntüler de yer aldı.

20 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Bakanlık, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla
vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye yükseldi
ğini açıklamıştı.

#Milli Savunma Bakanlığı
#PKK
#Irak
18 saat önce
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