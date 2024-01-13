PKK inleri böyle vuruldu: 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada dokuz Mehmetçiğin şehit olduğunu, dört Mehmetçiğin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, 15 teröristin de öldürüldüğü bildirildi.