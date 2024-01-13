PKK inleri böyle vuruldu: 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler

MSB, operasyondan görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler…"
ifadesi kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda, hedeflerin imha edildiği anlara ait görüntüler de yer aldı.
20 terörist etkisiz hale getirildi
20 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan Bakanlık, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla
vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye yükseldi
ğini açıklamıştı.
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18 saat önce