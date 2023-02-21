PKK kampında fotoğrafı ortaya çıkan İBB çalışanı Şafak Duran’ın 'örgüt üyeliği' davasında tanık dinlendi

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan tanık Osman A.’ya söz konusu fotoğraf karesi gösterildi. Mahkeme başkanı, fotoğraftaki 4 numaralı kişinin kendisi olup olmadığını sordu. Osman A. ise o kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "O fotoğraf karesini şimdi hatırladım. Evet kampta bulundum, fotoğraf Irak’ın Metina bölgesinde eğitim kampında çekilmiş olabilir. Fotoğraftaki ön tarafımda bulunan bayan şahsı hatırlamıyorum, adını da hatırlamıyorum. Nereli olduğunu veya ne yaptığını da bilmem. Fotoğraftaki kişiyle sanık Şafak aynı kişiler mi bilmiyorum. Büyük bir ihtimal o olabilir. Kim olduğuna dair bir teşhisim de yoktur" dedi.

Beraatini talep etti

Sanık Şafak Duran ise savunmasında, "Böyle bir suç işlemedim, hiçbir yasadışı faaliyet içinde de bulunmadım. Neden hala tutuklu olduğumu anlayabilmiş değilim. Kaçma veya saklanma şüphem yoktur. Ben bir sosyal hizmet uzmanıyım. Deprem bölgesindeki o çalışmalarda sosyal hizmet uzmanı olarak bulunmayı çok isterdim ancak bu süreci sadece televizyondan takip etmek zorunda kalıyorum. Tahliyemi, hatta beraatımı talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Duran’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2016 yılında Şırnak Cizre'de yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin içerisinde 2 adet fotoğraf ele geçirildiği ifade edildi. Fotoğraflarla ilgili jandarma kriminal raporunda, kadın ile şüpheli Şafak Duran'ın kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde tespit yapıldı. Duran'ın örgütün kırsal alanına katılarak eğitim aldığı, fotoğrafın da örgüte ilk katılan kişilerin aldığı eğitimden sonra mezuniyete ait olduğu belirtildi. İddianamede, tanık beyanları ve jandarma kriminal raporu göz önünde bulundurularak Şafak Duran'a "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



















