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PKK petrol boru hattına saldıracaktı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad el-Musevi ile IKBY İçişleri Bakanlığı yetkilisi Hemin Mirani yaptıkları ortak açıklamada Duhok, Erbil ve Kerkük’te çarşı yangınlarını PKK’nın çıkardığını açıkladı. Yakalanan 3 kişinin Talabani’yle de bağlantısı tespit edildi. Musevi, “Irak topraklarındaki Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na da sabotaj yapmayı planlıyorlardı” dedi.

04:00 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 03:47 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Irak'taki yangınları PKK’nın çıkarttığı netleşti. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, Bağdat'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani ile Duhok, Erbil ve Kerkük'te iş yerlerinin yakılmasıyla ilgili ortak açıklama yaptı. Musevi, yangınlarla ilgili yürütülen soruşturma sonrası tutuklanan 3 kişinin PKK’lı olduklarını açıkladı. Erbil ve Duhok'taki yangınların ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı ile inceleme komisyonu oluşturulduğunu belirten Musevi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ile koordineli operasyonda 2’si Kerkük'te 1’i Diyala'da olmak üzere 3 kişinin yakalanıp cezaevine gönderildiği bilgisini verdi. Yakalanan teröristlerin başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiğini söyleyen Musevi, “Bu eylemlerin ardından Irak topraklarındaki Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına sabotaj yapmayı planlıyorlardı. Bağdat'ın ticaret merkezlerinden Şorca ve Sadr'da da yangın çıkaracaklardı” dedi.

SÜLEYMANİYE’DE EĞİTİM ALDILAR

IKBY İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani de yakalanan faillerin Kürdistan Yurtsever Birliği'ne (KYB) bağlı Anti Terör Servisi ile Peşmerge askeri birliğinde görevli olduklarını açıkladı. “İki tarafın (Bağdat ve Erbil) yürüttüğü soruşturmalar sonunda çarşı yangınlarının arkasından PKK çıktı” diyen Mirani şunları kaydetti: “Burada bulunan suçlulardan Fahrettin Ahmed olayın denetimini yapıyordu ve 70'inci askeri birlikte (KYB Peşmergesi) çalışıyor. Diğer fail Muhammed Necat Hüseyin ise Terörle Mücadele Servisi'inde subay. Bunlar Süleymaniye'de PKK'dan eğitim aldı.”



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