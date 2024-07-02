PKK petrol boru hattına saldıracaktı

Irak'taki yangınları PKK’nın çıkarttığı netleşti. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, Bağdat'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani ile Duhok, Erbil ve Kerkük'te iş yerlerinin yakılmasıyla ilgili ortak açıklama yaptı. Musevi, yangınlarla ilgili yürütülen soruşturma sonrası tutuklanan 3 kişinin PKK’lı olduklarını açıkladı. Erbil ve Duhok'taki yangınların ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı ile inceleme komisyonu oluşturulduğunu belirten Musevi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ile koordineli operasyonda 2’si Kerkük'te 1’i Diyala'da olmak üzere 3 kişinin yakalanıp cezaevine gönderildiği bilgisini verdi. Yakalanan teröristlerin başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiğini söyleyen Musevi, “Bu eylemlerin ardından Irak topraklarındaki Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına sabotaj yapmayı planlıyorlardı. Bağdat'ın ticaret merkezlerinden Şorca ve Sadr'da da yangın çıkaracaklardı” dedi.