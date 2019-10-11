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ŞANLIURFA BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında şehit olan sivillere veda​

PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında şehit olan sivillere veda

PKK/YPG’nin Tel Abyad’dan Akçakale’ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar ile kamu görevlisi Cihan Güneş’in cenazeleri, Şanlıurfa’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Haber Merkezi IHA
Şanlıurfa Valiliği yanındaki alanda sivil şehitler için tören düzenlendi.
Şanlıurfa Valiliği yanındaki alanda sivil şehitler için tören düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken dün PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Abyad’dan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine atılan roketlerin hedefi olan 9 aylık Muhammed Omar Saar ile kamu görevlisi Cihan Güneş şehit oldu.

İHA

Akçakale’de eve düşen roketin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Omar Saar ile görev yaptığı kaymakamlık binasının bahçesine düşen roket sonucu şehit olan Cihan Güneş, Şanlıurfa Valiliği yanındaki alanda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

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Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehitlere rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Teröristlerin attığı roketler sonucu şehit düşen kardeşimize ve bebeğimize Allah’tan rahmet diliyorum. YPG/PKK ne olursa olsun terörün her türlüsünün kökünün kazınması için çalışacağız. Şehit düşenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

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İl Müftüsü Ramazan Taştan’ın yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı tabutlar, tören mangasındaki polisler tarafından omuzlanarak tekbirler ve sloganlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Cihan Güneş’in cenazesi Manisa’ya gönderilmek üzere Şanlıurfa Havalimanı’na, Suriyeli bebeğin cenazesi ise defnedilmek üzere Akçakale’ye uğurlandı.

11 yaşında terörün hedefi oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evinin önünde teröristlerin attığı roketin isabet etmesi neticesi şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurladı.

Teröristlerin roketli saldırısında hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Elif Terim için Özbek Mahallesi’nde bulunan camide tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in yanı sıra ailesi, sevenleri, komutanlar ile protokol üyeleri katıldı.

Ceylanpınar'da evinin önünde teröristlerin attığı roketin isabet etmesi neticesi şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurladı.

Törende konuşan Vali Erin, "Tehdit ve zorbalığı dünyada en iyi uygulayan örgütlerden biri olan PKK’nın yüzünü bir kez daha gördük. Mehmetçiğimiz büyük bir titizlik ile operasyonu yürütüyor. 4 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Geleceğe umutla bakan kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. TSK, iki ilçemize atılan roketler sonrasında, hızlı bir şekilde buldukları terör yuvalarını imha etti. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

Kılınan namazın ardından 11 yaşındaki Elif’in cenazesi askerlerin omzunda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Baba İbrahim Halil ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından 11 yaşındaki Elif’in cenazesi askerlerin omzunda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.
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