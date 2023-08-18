PKK sevici Merdan Yanardağ'ı ziyaret eden CHP'liler kervanına Eren Erdem de katıldı: Yaşadıkları haksızlık karşısında yanlarındayız

CHP'li Eren Erdem, Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti.
CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, yayın yönetmeni olduğu Tele 1'in canlı yayınında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetmişti. Skandal gelişme sonrası hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.
Şehit Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan da geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanmıştı.
Yanardağ ile Pehlivan'ı CHP'liler kervanına Eren Erdem de katıldı: Yaşadıkları haksızlık karşısında yanlarındayız
"Bugün, neticesi beraat ile sonuçlanan bir siyasi dava neticesinde 2 yıla yakın tutuklu kaldığım Silivri Cezaevine tahliyem sonrası ilk kez gittim.
Gazeteci dostlarımız Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’ı ziyaret ettim.
Son derece güçlüler. Herkese selamları var. Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız.
Gazetecilik diz çökmedi, çökmeyecek!"
Dün de CHP'li Tunç Soyer ziyarete gitmişti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de geride kalan gün Yanardağ'ı ve Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etmişti.