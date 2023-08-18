PKK sevici Merdan Yanardağ'ı ziyaret eden CHP'liler kervanına Eren Erdem de katıldı: Yaşadıkları haksızlık karşısında yanlarındayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem,

"Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız."