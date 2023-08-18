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PKK sevici Merdan Yanardağ'ı ziyaret eden CHP'liler kervanına Eren Erdem de katıldı: Yaşadıkları haksızlık karşısında yanlarındayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

18:31 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP'li Eren Erdem, Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti.

CHP'li Eren Erdem, Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti.

CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, yayın yönetmeni olduğu Tele 1'in canlı yayınında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetmişti. Skandal gelişme sonrası hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.

Skandala arka çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın sözlerinin montajlandığını öne sürüp,
"Ülkemiz adına utanç vericidir, bu yanlıştan derhal dönülmeli."
demişti.

Şehit Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan da geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanmıştı.

Yanardağ ile Pehlivan'ı CHP'liler kervanına Eren Erdem de katıldı: Yaşadıkları haksızlık karşısında yanlarındayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem,
"Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız."
ifadelerini kullandı.
Erdem paylaşımında şunları söyledi:

"Bugün, neticesi beraat ile sonuçlanan bir siyasi dava neticesinde 2 yıla yakın tutuklu kaldığım Silivri Cezaevine tahliyem sonrası ilk kez gittim.

Gazeteci dostlarımız Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’ı ziyaret ettim.

Son derece güçlüler. Herkese selamları var. Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız.

Gazetecilik diz çökmedi, çökmeyecek!"

Dün de CHP'li Tunç Soyer ziyarete gitmişti

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de geride kalan gün Yanardağ'ı ve Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etmişti.





#Eren Erdem
#PKK
#Merdan Yanardağ
#CHP
#Barış Pehlivan
#Abdullah Öcalan
22 dakika önce
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