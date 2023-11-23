PKK sevici Pervin Chakar’ın elini öpen Özel kendini böyle savundu: Pişman değilim

Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonra erdi. CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel, uğruna gözyaşları döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna yerleşti.
Ancak Özgür Özel, yaptığı açıklamalarla CHP'de yalnızca isimlerin değiştiğini, zihniyetin ise aynı kaldığını gösterdi.
Genel Başkan olur olmaz terör destekçisi HEDEP'lilerin yanından ayrılmayan Özgür Özel, her fırsatta 'ittifak' mesajı verdi.
Geçtiğimiz hafta Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ı konserine gitti. Konserin ardından Türk düşmanı sanatçıya çiçek uzatıp elini öptüğü anlar, tepki çekti.
Yaptığı çıkışlarla partilileri bile kızdıran Özgür Özel, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Duvar'a röportaj verdi.
Pişman değilmiş
Tepki çeken Pervin Chakar konseri fotoğrafıyla ilgili pişman olmadığını bir daha olursa yine gideceğini söyledi.
Özel şöyle konuştu;