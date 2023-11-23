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PKK sevici Pervin Chakar’ın elini öpen Özel kendini böyle savundu: Pişman değilim

CHP'nin 'değişim' rüzgarı ile seçilen yeni genel başkanı Özgür Özel, koltuğa oturur oturmaz HEDEP'lilerin yanından ayrılmadı. Önceki akşam da gittikleri konserde Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öperek övgüler yağdırdı. Özgür Özel'in bu hamlesine kendi partisinden bile tepki yağdı. Suskunluğunu bozan Özel'in savunması ise tam bir skandaldı: Pişman değilim yine olsa yine giderim.

10:40 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:10 - 23/11/2023 Perşembe
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Özgür Özel

Özgür Özel

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonra erdi. CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel, uğruna gözyaşları döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna yerleşti.


Ancak Özgür Özel, yaptığı açıklamalarla CHP'de yalnızca isimlerin değiştiğini, zihniyetin ise aynı kaldığını gösterdi.


Genel Başkan olur olmaz terör destekçisi HEDEP'lilerin yanından ayrılmayan Özgür Özel, her fırsatta 'ittifak' mesajı verdi.


Geçtiğimiz hafta Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ı konserine gitti. Konserin ardından Türk düşmanı sanatçıya çiçek uzatıp elini öptüğü anlar, tepki çekti.


Yaptığı çıkışlarla partilileri bile kızdıran Özgür Özel, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Duvar'a röportaj verdi.


Pişman değilmiş


Tepki çeken Pervin Chakar konseri fotoğrafıyla ilgili pişman olmadığını bir daha olursa yine gideceğini söyledi.


Özel şöyle konuştu;


"Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim. Ben konsere gittim, pişman değilim. Dinledim, çok keyif aldım. Bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim. Ben bir kadın sanatçının çiçek verilirken elini uzattığında elini öpmenin hiç yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Pervin Chakar'ın elini öpmeyi, sanata, sanatçıya ve taşıdığı kimliklere verilen değer olarak görüyorum"




#Özgür Özel
#Pervin Chakar
#CHP
3 saat önce
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