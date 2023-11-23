PKK sevici Pervin Chakar’ın elini öpen Özel kendini böyle savundu: Pişman değilim

"Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim. Ben konsere gittim, pişman değilim. Dinledim, çok keyif aldım. Bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim. Ben bir kadın sanatçının çiçek verilirken elini uzattığında elini öpmenin hiç yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Pervin Chakar'ın elini öpmeyi, sanata, sanatçıya ve taşıdığı kimliklere verilen değer olarak görüyorum"