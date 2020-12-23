PKK terör örgütünden kaçan 7 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu PKK terör örgütünden kaçan 7 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 7 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi 23 Aralık 2020, 18:43 Son Güncelleme: 23 Aralık 2020, 18:51 AA