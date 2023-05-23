PKK yandaşlarına Nevruz gözaltısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Adularya Yunus Emre Termik Santralinde düzenlenen program öncesinde Beypazarı'nı ziyaret etti. Buradaki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbeti esnasında Kılıçdaroğlu'nun mevsimlik milliyetçilik yaptığını belirten Oktay muhalefet kanadını eleştirerek, ''Birinci turda PKK ve FETÖ ile dans edip birdenbire milliyetçi oldular. Üçüncü tur olsa ne olacak bilmiyoruz tabii'' şeklinde konuştu.