PKK yandaşlarına Nevruz gözaltısı

Arşiv.
PKK’nın sözde elebaşlarının, Nevruz Bayramı’nı aslından ve amacından saptırılarak örgütsel propagandaya dönüştürülmesi talimatı doğrultusunda düzenlenen etkinliğe. 27’nci dönem HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve parti MYK üyesi Doğan Erbaş da katıldı. 19 Mayıs tarihinde Çankaya’da düzenlenen etkinliğe katılan terör destekçilerinin tespiti için Ankara TEM ve istihbarat şubesi ekipleri çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekibin teknik incelemesinin ardından 19 şüphelinin kimliği belirledi.
7 İLDE OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun şüpheliler için gözaltı kararının ardından, 7 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.