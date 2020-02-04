Gündem PKKda çözülme devam ediyor 2 PKK/YPGli terörist daha teslim oldu
MARDİN ŞANLIURFA

PKK’da çözülme devam ediyor: 2 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu​

PKK'da çözülme devam ediyor: 2 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin ve Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.

PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu
GÜNDEM
PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu

Örgütten kaçan biri gri kategoride 4 PKK’lı terörist teslim oldu
GÜNDEM
Örgütten kaçan biri gri kategoride 4 PKK’lı terörist teslim oldu

CoronavirüsTürkiyede 3 ili vurdu

Coronavirüs
Türkiye'de 3 ili vurdu

​Uçuşlar yarın durdurulacak, 30 bin iptal var.
LGBT gönüllüsü oldu

LGBT gönüllüsü oldu

ABD'de 140'a yakın okulu bulunan FETÖ'den yeni skandal.
İkinci eldekapora tokatçılığı

İkinci elde
kapora tokatçılığı
1 günde<br>400 milyar dolar

1 günde
400 milyar dolar

​Coronavirüsü Çin piyasalarını da fena vurdu.
Elden para<br>mecburiyetine son

Elden para
mecburiyetine son

​Artık banka ve kredi kartlarıyla da ödenebilecek.
FETÖ'ye 38 ilde<br>dev operasyon

FETÖ'ye 38 ilde
dev operasyon

54 iş insanı, 50'si mahrem imam 128 şüpheliye gözaltı kararı.

F.Bahçe'den vefasızlık

F.Bahçe'den vefasızlık

Ücretinde indirime gitti yine de kadro dışı bırakıldı.
Kar, yağmur <br>ve fırtına beklentisi

Kar, yağmur
ve fırtına beklentisi

​Meteoroloji'den İstanbullular'a uyarı üstüne uyarı.
Durağa daldı

Durağa daldı

​Halk otobüsü dehşetinde 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Temyiz başvurusu kabul edildi

Temyiz başvurusu kabul edildi

​ABD'deki Halk Bank davasında flaş gelişme.
5 dakikada<br> 5 deprem

5 dakikada
5 deprem

​Manisa sabaha karşı beşik gibi sallandı.
54 hedef yerle bir

54 hedef yerle bir

​Esed rejimi askerlerimizi hedef aldı, bedelini ödedi.
Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

​ABD, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Artık yargıya<br>hesap verecek

Artık yargıya
hesap verecek

​İSMEK'teki kadınları sözlü taciz eden Şişli hakkında suç duyurusu.
Önümüzü kesmeyin

Önümüzü kesmeyin

​Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacak.
CHP, SP ve<br>İYİ Parti sessiz

CHP, SP ve
İYİ Parti sessiz

​Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.