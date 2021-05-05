Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem PKKda çözülme sürüyor 4 terörist daha teslim oldu
ANKARA

PKK'da çözülme sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi.

Haber Merkezi DHA
PKKda çözülme sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’daki çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Bu yıl 67 terörist teslim oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 67'ye yükseldiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

PKK terör örgütünden kaçan 1 terörist teslim oldu
GÜNDEM
PKK terör örgütünden kaçan 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Abone Ol Google News
Maske çıkınca gerçek ortaya çıktı

Maske çıkınca
gerçek ortaya çıktı

Göçmen kaçakçılarının oyunu pasaport polisine takıldı.
O linke tıklamayın

O linke tıklamayın

​Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat!
Darbeden korkmadık Aykuttan mı korkacağız?

​Bülent Turan'dan CHP'li Erdoğdu'ya sert tepki.

Bakan Koca, aşı anlaşmalarının detaylarını açıkladı.
Hobisi servete dönüştü

Hobisi servete dönüştü

Hepsi 900 bin TL değerinde.

İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
İstanbul'daki finale<br> kaç seyirci alınacak?

İstanbul'daki finale
kaç seyirci alınacak?

​Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama.

​Hac ibadetiyle ilgili flaş iddia

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.