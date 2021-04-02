Gündem PKKda çözülme sürüyor Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu
ANKARA

PKK'da çözülme sürüyor: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
PKKda çözülme sürüyor: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 40’a yükseldi.

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