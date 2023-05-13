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PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Böylelikle yıl başından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükselirken, teslim olan örgüt mensubunun ailesinin 2019 yılında "Diyarbakır Anneleri" arasına katıldığı belirlendi.

22:30 . 13/05/2023 Cumartesi
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İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu.

İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.


2013 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca teslim olan örgüt mensubunun ailesinin "Diyarbakır Anneleri" arasına 2019 yılı Aralık ayında katıldığı belirlendi.


Böylelikle 2023 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükseldi.



#PKK çözülme
#Terörist
#Teslim Olma
#İçişleri Bakanlığı
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