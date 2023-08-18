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PKK'da çözülme sürüyor: Üç terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

10:15 . 18/08/2023 Cuma
DHA
Son iki ay içerisinde teslim olan toplam terörist sayısı 32’ye yükseldi.

Son iki ay içerisinde teslim olan toplam terörist sayısı 32’ye yükseldi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ikna yoluyla 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.


Son iki ayda teslim olan terörist sayısı 32'ye yükseldi

Son iki ay içerisinde teslim olan toplam terörist sayısının 32’ye yükseldiğini bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim olan terörist sayısı 32 oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek”





#İçişleri Bakanlığı
#PKK
#teslim
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