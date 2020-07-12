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Gündem PKKda çözülmeler devam ediyor Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman
MARDİN

PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman

İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), ikna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 22 yaşındaki kadın PKK'lı M.B, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada, M.B., terör örgütüne katılmasından dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatan M.B, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Teslim olan teröristin ailesiyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
Teslim olan teröristin ailesiyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. son dakikahaberlerine göre; bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinesinde, MİT ve Şırnak Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 5 yıl önce terör örgütüne katılan M.B'nin (22) önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır karakoluna teslim olması sağlandı.

Teslim olan PKK'lı kadın terörist ailesiyle buluşturuldu
OYNAT 00:56
Teslim olan PKK'lı kadın terörist ailesiyle buluşturuldu
İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), ikna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın PKK'lı M.B. (22), Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu.

Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
GÜNDEM
Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

Duygusal anlar yaşandı

Şırnak'a getirilen M.B, eniştesi ve iki ablasıyla buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, iki abla ve M.B, göz yaşlarına hakim olamadı. M.B. burada gazetecilere, 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içinde Irak'ın kuzeyi ile Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ içinde faaliyette bulunduğunu anlattı.

Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
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Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler nedeniyle PKK'da başlayan çözülmeler son hız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari Aktütün'de komandolara teslim olan PKK'lı terörist Ramazan Ertaş, evlat nöbeti tutan ailesine kavuştu.

PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
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PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
  • Son günlerde örgütten kaçıp teslim olanların ailelerine kavuşmasından etkilendiğini aktaran M.B, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum." dedi. Kız kardeşlerine kavuştukları için sevinçli olduklarını aktaran M.B'nin ablaları, polise teşekkür etti.
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PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman
Gündem

PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman

İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), ikna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 22 yaşındaki kadın PKK'lı M.B, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada, M.B., terör örgütüne katılmasından dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatan M.B, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.
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