PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. son dakikahaberlerine göre; bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinesinde, MİT ve Şırnak Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 5 yıl önce terör örgütüne katılan M.B'nin (22) önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır karakoluna teslim olması sağlandı.

OYNAT 00:56 Teslim olan PKK'lı kadın terörist ailesiyle buluşturuldu İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), ikna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın PKK'lı M.B. (22), Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

Duygusal anlar yaşandı

Şırnak'a getirilen M.B, eniştesi ve iki ablasıyla buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, iki abla ve M.B, göz yaşlarına hakim olamadı. M.B. burada gazetecilere, 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içinde Irak'ın kuzeyi ile Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ içinde faaliyette bulunduğunu anlattı.

OYNAT 00:59 Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler nedeniyle PKK'da başlayan çözülmeler son hız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari Aktütün'de komandolara teslim olan PKK'lı terörist Ramazan Ertaş, evlat nöbeti tutan ailesine kavuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu