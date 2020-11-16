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Gündem PKKda çözülmeler sürüyor Biri gri kategoride 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
ANKARA

PKK'da çözülmeler sürüyor: Biri gri kategoride 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan ve biri terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürülüğü ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK Terör Örgütü'nden kaçan ve biri gri kategoride yer alan toplam terör örgütü mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldular" denildi.

Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM
Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim teslim olan örgüt mensubu sayısı 202'ye yükseldiği belirtildi.

Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM
Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu
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