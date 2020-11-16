PKK'da çözülmeler sürüyor: Biri gri kategoride 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürülüğü ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK Terör Örgütü'nden kaçan ve biri gri kategoride yer alan toplam terör örgütü mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldular" denildi.
Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim teslim olan örgüt mensubu sayısı 202'ye yükseldiği belirtildi.