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PKK’dan bomba yüklü İHA saldırısı

Suriye’de ABD’den İHA eğitimi alan terör örgütü PKK, Irak’ta ilk hava saldırısını düzenledi. Terör örgütü, Duhok'ta bölgesel yönetimin sınır muhafızlarını bomba yüklü İHA ile hedef aldı. Can kaybının olmadığı saldırıda maddi hasar meydana geldi.

04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ABD ve bazı koalisyon ülkelerinin PKK’ya İHA eğitimleri verdiği ortaya çıkmıştı.

ABD ve bazı koalisyon ülkelerinin PKK’ya İHA eğitimleri verdiği ortaya çıkmıştı.

Suriye’de ABD’den İHA eğitimi alan terör örgütü PKK, Irak’ta ilk hava saldırısını düzenledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK’nın bulunduğu bir bölgeden, Duhok’taki sınır muhafızlarına yönelik bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, dün saat 14.25’te bomba yüklü bir İHA’nın Duhok’un Zaho ilçesi Batifa Nahiyesi’ndeki sınır muhafızları birinci tugayını hedef aldığı belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda hasar meydana geldiği kaydedilen açıklamada, İHA’nın Dukere ve Beroşka Saduni köyleri arasındaki bir yerden atıldığı ve o bölgede de PKK’lı teröristlerin bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu Türk güvenlik güçlerine teslim olan teröristler de daha önce ifadelerinde ABD ve bazı koalisyon ülkelerinin PKK’ya İHA eğitimleri verdiğini itiraf etmişti.


#saldırı
#PKK
#İHA
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