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Gündem PKKdan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
ANKARA

PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teslim olan örgüt üyelerinin 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlardan birisinin 25 yıldır örgütte olduğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • Teslim olan örgüt üyelerinin 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teröristlerden birisinin 25 yıldır örgütte bulunduğu belirlendi. İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının 223’e yükseldiği belirtildi.

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