PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlardan birisinin 25 yıldır örgütte olduğu belirlendi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
- Teslim olan örgüt üyelerinin 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Teröristlerden birisinin 25 yıldır örgütte bulunduğu belirlendi. İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının 223’e yükseldiği belirtildi.