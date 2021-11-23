PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz özerklik istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaya neden olan helalleşme çağrısının kim ve hangi grupları kapsadığını açıklarken "Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZERKLİK TALEBİ

"Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi bir helalleşme olmalı." diyen terörist başı, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SINIRI İÇİNDE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Helalleşmeye hazır oldukların ama bunun öyle kuru kuruya olamayacağını söyleyen Karasu, "Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı özgürlüğü tanınmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu." diye konuştu.

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