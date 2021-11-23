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POLİTİKA

PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz özerklik istiyoruz

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' yolculuğuna ilişkin konuştu. "Biz helalleşmeye hazırız. Ama öyle kuru kuruya helalleşme olamaz." diyen terörist Karasu, özerklik talebinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​PKKdan Kemal Kılıçdaroğlunun helalleşme çağrısına şartlı kabul | Mustafa Karasu: Kuru kuruya olmaz özerklik istiyoruz
Terörist Mustafa Karasu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaya neden olan helalleşme çağrısının kim ve hangi grupları kapsadığını açıklarken "Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZERKLİK TALEBİ

"Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi bir helalleşme olmalı." diyen terörist başı, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SINIRI İÇİNDE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Helalleşmeye hazır oldukların ama bunun öyle kuru kuruya olamayacağını söyleyen Karasu, "Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı özgürlüğü tanınmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu." diye konuştu.

PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz özerklik istiyoruz
OYNAT 00:37
PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz özerklik istiyoruz
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' yolculuğuna ilişkin konuştu. 'Biz helalleşmeye hazırız. Ama öyle kuru kuruya helalleşme olamaz.' diyen terörist Karasu, özerklik talebinde bulundu.

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