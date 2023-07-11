PKK/KCK finansmanı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına maddi yardımda bulunulduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, örgütle bağlantılı oldukları yönünde kayıtları bulunan bazı kişilerin banka hesaplarını incelemeye aldı. Ekipler, örgüt bağlantılı çok sayıda kişiye aynı hesaptan para aktarımı olduğunu tespit edip, söz konusu hesabı incelemeye başladı.