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PKK/KCK'nın sözde Finlandiya sorumlusu yakalanmıştı: Operasyonun detaylarına ulaşıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren "Naze Ad" kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari'yi yakaladığı operasyonun detaylarına ulaşıldı. Omari'nin, PKK'nın İran uzantısı PJAK mensubu olduğu belirlendi.

17:49 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:50 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu "Naze Ad" kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari'yi yakalanmıştı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu "Naze Ad" kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari'yi yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak çalışmada, terörist Omari'nin, Finlandiya'da terör örgütü PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.


Yapılanmada sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren Mehnaz Omari'nin, PKK'nın İran uzantısı PJAK mensubu olduğu belirlendi.


Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ettiği öğrenilen PKK/KCK'lı Omari'nin, örgütün kontrolündeki haber portallarında 8 Ocak 2017'de yayınlanan bir haberde "Finlandiya'da gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuşma yapan KJAR sözcüsü Naze Viyan" olarak adının geçtiği ortaya çıkarıldı.


Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmıştı

Çeşitli sosyal medya hesaplarında örgütsel eylem ve etkinliklerde yer aldığına dair fotoğrafları da tespit edilen terörist Omari, 15 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalandı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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