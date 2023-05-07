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PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz etkisiz hale getirildi

MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:52 . 7/05/2023 Sunday
AA
Terörist Eyvaz Beyaz

Terörist Eyvaz Beyaz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Duhok/Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1994'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ile 26 Haziran 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Beyaz'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT'in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti. Böylece son bir haftada Gara bölgesinde sözde üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Kendilerini ''MİT mensubu'' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon
Kendilerini ''MİT mensubu'' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

İstanbul'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini MİT mensubu olarak gösteren kişilerin çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığını tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik dün sabah operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 1 Bitcoin Minning (bitcoin kazma cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 140 adet 9 mm fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

#MİT
#Eyvaz Beyaz
#Dohuk-Gara
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