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PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Ayşe Arslan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

10:49 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 11:06 - 7/11/2023 Salı
AA
Etkisiz hale getirilen terörist

Etkisiz hale getirilen terörist

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004'te terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan'ı takibe aldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.


#MİT
#PKK
#Tekoşin Cizre
#Ayşe Arslan
#Hakurk
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