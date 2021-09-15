PKK'lı Leyla Mustafa'ya verilen ödüle ilk destek HDP'den

Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen “2021 Dünya Belediye Başkanı” organizasyonu ödülleri verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü”nü kazandı.

Vakıf, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'nın sözde Belediye Başkanı Leila Mustapha'ya 'Jüri Özel Ödülü' verdi.

GÜNDEM Mansur Yavaş ve PKK sempatizanı Leyla Mustafa'ya aynı vakıftan ödül

İlk tebrik HDP'den

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için mitinglere katılan ve desteğini dile getiren Mustapha'ya ilk destek HDP'den geldi.

HDP'nin 'HDP Kadın' isimli hesabından Kürtçe olarak yapılan paylaşımda "Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen '2021'in Dünya Belediye Başkanı' organizasyonunda ödülü Rakka Belediye Başkanı Leyla Mustafa aldı. Kadınların yerel yönetim ve siyasetteki liderliği arttıkça barış ve adalet de artacaktır." ifadelerine yer verildi.