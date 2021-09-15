Gündem PKKlı Leyla Mustafaya verilen ödüle ilk destek HDPden
POLİTİKA

PKK'lı Leyla Mustafa'ya verilen ödüle ilk destek HDP'den

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ödül veren Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation), PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'nın sözde Belediye Başkanı Leila Mustapha'ya (Leyla Mustafa) da ödül verdi. Mustapha'ya ilk tebrik HDP'den geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKlı Leyla Mustafaya verilen ödüle ilk destek HDPden
Leila Mustapha'ya (Leyla Mustafa)

Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen “2021 Dünya Belediye Başkanı” organizasyonu ödülleri verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü”nü kazandı.

Vakıf, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'nın sözde Belediye Başkanı Leila Mustapha'ya 'Jüri Özel Ödülü' verdi.

Mansur Yavaş ve PKK sempatizanı Leyla Mustafa'ya aynı vakıftan ödül
GÜNDEM
Mansur Yavaş ve PKK sempatizanı Leyla Mustafa'ya aynı vakıftan ödül

İlk tebrik HDP'den

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için mitinglere katılan ve desteğini dile getiren Mustapha'ya ilk destek HDP'den geldi.

HDP'nin 'HDP Kadın' isimli hesabından Kürtçe olarak yapılan paylaşımda "Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen '2021'in Dünya Belediye Başkanı' organizasyonunda ödülü Rakka Belediye Başkanı Leyla Mustafa aldı. Kadınların yerel yönetim ve siyasetteki liderliği arttıkça barış ve adalet de artacaktır." ifadelerine yer verildi.

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