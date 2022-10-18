PKK'lı terörist 'Kendal-Numan Amed' havalimanında yakalandı

CHP'li meclis üyesi: İBB hizmetlerin büyük bölümünü toprak altında yapıyor

Pendik Belediyesi'nin Ekim Ayı Meclis toplantısında fıkra gibi bir olay yaşandı. CHP'li Meclis üyesi Yakup Yeter 'Hizmetlerin büyük bölümünü toprak altında yapıyoruz, okul salonunu yaptık' deyince Başkan Ahmet Cin ise, “Bu salon yıllardır var görünmeyen yöntemle mi yaptınız, yerin altını mı yaptılar” dedi.







