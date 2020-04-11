Gündem PKKlı teröristin cenazesi annesine teslim edildi
ANKARA

PKK'lı teröristin cenazesi annesine teslim edildi

Tunceli'de gömülü bulunduğu yerden çıkarılan teröriste ait cenazenin, Diyarbakır'da yaşayan ailesine adliyede teslim edildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Teröristin cansız bedeninin PTT ile gönderildiği haberleri asılsız çıktı.
Teröristin cansız bedeninin PTT ile gönderildiği haberleri asılsız çıktı.

Bazı basın yayın organlarında Tunceli'de etkisiz hale getirilen bir terörist için, "PKK'lının cenazesi PTT kargoyla aileye gönderildi" şeklinde haberler yer almıştı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Kemik incelemesi yapıldı

  • Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, terörist Deniz Ekici'nin yer göstermesi sonucu 2017'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilen terörist Agit İpek'e ait kemik parçaları gömülü olduğu bölgeden çıkarıldıktan sonra inceleme yapıldı.

Olayın geçmişi

Tunceli Devlet Hastanesi'nde alınan ölü muayene raporuna göre 18 parçadan oluşan kemikler 4 Temmuz 2019'da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Teröristin annesi olduğu düşünülen Halise Aksoy'dan alınan kan örneği de 9 Temmuz 2019'da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi.

  • Yapılan inceleme sonucu 28 Ağustos 2019'da hazırlanan raporda, kemik parçalarının Aksoy'un oğluna ait olduğu tespit edildi.
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