PKK'lı teröristin cenazesi annesine teslim edildi

Bazı basın yayın organlarında Tunceli'de etkisiz hale getirilen bir terörist için, "PKK'lının cenazesi PTT kargoyla aileye gönderildi" şeklinde haberler yer almıştı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Kemik incelemesi yapıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, terörist Deniz Ekici'nin yer göstermesi sonucu 2017'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilen terörist Agit İpek'e ait kemik parçaları gömülü olduğu bölgeden çıkarıldıktan sonra inceleme yapıldı.

Olayın geçmişi

Tunceli Devlet Hastanesi'nde alınan ölü muayene raporuna göre 18 parçadan oluşan kemikler 4 Temmuz 2019'da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Teröristin annesi olduğu düşünülen Halise Aksoy'dan alınan kan örneği de 9 Temmuz 2019'da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi.