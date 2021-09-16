Gündem PKKlı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi Hepsi yakalandı
ANKARA

PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.

Burak Doğan Yeni Şafak
PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarla lojistik alt yapısı tamamen çöken terör örgütü PKK, metropollerde eylem yapmak için her yola başvurmaya başladı.

Mehmetçik sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya göz açtırmazken, yurt içinde ise sessiz ama etkili bir mücadele yürütülüyor. Güvenlik güçleri terörü şehirlere taşımak isteyen örgüte nefes aldırmıyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2021’de PKK’nın 126, DEAŞ’ın 3, aşırı sol terör örgütünün de 1 saldırı planı çökertildi. Engellenen saldırı girişimlerinin 120’si patlayıcı madde, 2’si bombalı araç/drone/maket uçak, 8’i ise terörist kişi ya da grupların eylemi olarak kayıtlara geçti.

CİPS
CİPS

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ŞAMPUAN BOMBASI

  • Terör örgütü, bu saldırılarda kullanmak için yurda soktuğu C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurdu. Ocak ayında Mardin-Şanlıurfa yolunda durdurulan ticari taksi içerisinde yabancı uyruklu 2 terörist yakalandı. Araçta yapılan aramalarda, spor çantası içerisine gizlenmiş kullanılmaya hazır 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Ayrıca şampuan ve jöle kutusu içerine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.

ÇİKOLATA
ÇİKOLATA

SİGARA
SİGARA

AYAKKABI
AYAKKABI

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TEPEDEN TIRNAĞA DOLU

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramalar da boş çıkmadı. Bir teröristin montunun içerisine gizlenmiş ateşleyici fünye düzeneği olduğu belirlendi. Diğer teröristin üzerinde de 4 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 2 teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon genişletildi. Adreslere yapılan baskınlarda bir çanta içerisine gizlenmiş 2 patlayıcı madde ele geçirildi. Ayrıca 2 kozmetik ürünü kutusunda da krem süsü verilmiş patlayıcı bulundu.

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TIRAŞ MAKİNESİNDE DÜZENEK

  • Mardin’de uygulama sırasında durdurulan ve içerisinde yabancı uyruklu 3 kişinin bulunduğu otomobilden de patlayıcı çıktı. Aramalarda şüphelilerin birinin ayakkabı tabanına gizlenmiş yaklaşık 240 gram plastik patlayıcı ile düzenekte kullanılacak anahtar sistemi ve elektrikli fünye ele geçirildi. Haziran ayında Nusaybin üzeninden ülkeye giren Suriye uyruklu şahıs ile Türkiye’de bağlantıda olduğu 2 terörist yakalandı. Eylem hazırlığında olduğu belirlenen şahısların üzerinde yapılan aramada tıraş makinesi içerisine gizlenmiş patlayıcı anahtar sistemi, şarj aleti içerisinde kapsül ve patlayıcı, kek ve çikolata ambalajları içerisine kamufle edilmiş C4 patlayıcı ele geçirildi. Teröristler patlayıcıları Mersin’e götüreceklerini söyledi.

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CİPS DEĞİL PATLAYICI

Yine Nusaybin’de düzenlenen operasyonda Irak plakalı bir aracın gizli bölmelerinde PETN patlayıcı madde ele geçirilirken, gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheliler Diyarbakır’da irtibatlı oldukları 2 şüphelinin ismini verdi. Bu şahısların adreslerinde yapılan aramalarda silah ve bu silaha ait susturucu ile cips kutusuna yerleştirilmiş üzerinde başlatıcısı ve elektronik kartı bulunan parça tesirli el yapımı bomba ele geçirildi. İstanbul’da nisan ayında düzenlenen operasyonda ise 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda saldırı düzenlemeye hazırlanan teröristlerin üzerinde 5 adet sigara kutusunda 5 kilogram patlayıcı madde ile düzenek ele geçirildi.

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PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
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