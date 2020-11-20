PKK’lı teröristler eski belediye başkanını HDP aleyhine çalıştığı için öldürmüş

CHP'den 1994 yılında Suruç Belediye Başkanı seçilen ve bölgedeki Dinay aşiretinin ileri gelenlerinden olan Salih Tekinalp, 2014'de oğlu Sinan Tekinalp'in kullandığı otomobil ile Suruç'a dönerken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Salih Tekinalp ile oğlu hayatını kaybetmişti.

Baba ve oğlunu, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sabri Dal ile iki terör örgütü PKK mensubunun öldürdüğü ortaya çıktı.

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Terör örgütü PKK infaz emri vermiş

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde HDP'nin aleyhine çalıştığı, AK Parti yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle Salih Tekinalp'in öldürülmesi talimatını verdiği, bunun için de Sabri ve Mehmet Dal kardeşler ile Mehmet Emin Elçi'yi görevlendirdiği belirlendi.

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