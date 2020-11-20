Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem PKKlı teröristler eski belediye başkanını HDP aleyhine çalıştığı için öldürmüş
ŞANLIURFA

PKK’lı teröristler eski belediye başkanını HDP aleyhine çalıştığı için öldürmüş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin eski belediye başkanı Salih Tekinalp'in, HDP aleyhine çalıştığı gerekçesiyle terör örgütü PKK tarafından infaz listesine alındığı ve öldürüldüğü belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Salih Tekinalp, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu öldürülmüştü.
Salih Tekinalp, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu öldürülmüştü.

CHP'den 1994 yılında Suruç Belediye Başkanı seçilen ve bölgedeki Dinay aşiretinin ileri gelenlerinden olan Salih Tekinalp, 2014'de oğlu Sinan Tekinalp'in kullandığı otomobil ile Suruç'a dönerken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Salih Tekinalp ile oğlu hayatını kaybetmişti.

Baba ve oğlunu, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sabri Dal ile iki terör örgütü PKK mensubunun öldürdüğü ortaya çıktı.

HDP'den istifa eden Tan: Partinin PKK ile bağı gizlenemez
GÜNDEM
HDP'den istifa eden Tan: Partinin PKK ile bağı gizlenemez

Terör örgütü PKK infaz emri vermiş

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde HDP'nin aleyhine çalıştığı, AK Parti yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle Salih Tekinalp'in öldürülmesi talimatını verdiği, bunun için de Sabri ve Mehmet Dal kardeşler ile Mehmet Emin Elçi'yi görevlendirdiği belirlendi.

HDP'li milletvekilinden, öldürülen PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti
GÜNDEM
HDP'li milletvekilinden, öldürülen PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti

Tutuklanan HDP İlçe Başkanının, PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı​
OYNAT 00:45
Tutuklanan HDP İlçe Başkanının, PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı​
Kahramanmaraş'ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in (33), PKK'nın dağ kadrosunda 'Hacı' kod adıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Kızıler'in kırsal bölgede elinde uzun namlulu silahla teröristlerle birlikte poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
Giresunda akılalmaz olay

Giresun'da akılalmaz olay

10 dakika ayıyla boğuştu, köpekler sayesinde hayatı kurtuldu.
TEMde çekici tehlikesi

TEM'de çekici tehlikesi

​Zikzaklar çizerek duvara çarptı.
MSB duyurdu

MSB duyurdu

Askerlik sevk tarihleri ertelendi.

Ayet paylaştı

Ayet paylaştı

Mesut Özil, İslamofobi'ye karşı çağrıda bulundu.

Zonguldak alarm veriyor

Zonguldak alarm veriyor

​Kentte yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu...

​Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.

​20 yaş altı ve 65 yaş üstü için İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar.

​700 ton ağırlığındaki ilk tabliye Çanakkale'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.