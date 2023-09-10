PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor

"Türkiye’nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs’ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Filmin 50 ve 59’uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır.