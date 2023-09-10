PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor

PKK'dan oy isteyen CHP'li Aysun Bankoğlu, partisinin hazırladığı videoda EOKA'lı teröristlerin fotoğrafına yer verilmesini savundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'nin 100'üncü yılı için hazırlanan videoda, Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı.
Söz konusu fotoğrafın videoda kullanılması büyük tepki çekti.
Tepkiler sonrası videoyu kaldırmayan CHP yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.
Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyormuş
Videonun bu bölümü üzerinden algı operasyonu yaratılmak istendiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, T24'ten Eray Görgülü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: