Gündem PKKnın derneği DİAYDERi Demirtaşın avukatı savunacak
İSTANBUL

PKK’nın derneği DİAYDER'i Demirtaş'ın avukatı savunacak

PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edilmişti. DİAYDER'i, HDP'nin terör soruşturmasından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir'in savunacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’nın derneği DİAYDERi Demirtaşın avukatı savunacak
​PKK’nın derneği DİAYDER'i Demirtaş'ın avukatı savunacak

PKK/KCK’nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 10'u tutuklu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 30 Aralık'ta kabul edildi.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI SAVUNACAK

18 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak sanıkları HDP'nin terör soruşturmasından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir'in savunacağı öğrenildi.

PKK'NIN SÖZDE HOCALARI

Öte yandan iddianameden dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. İddianamede, derneğin Kürt vatandaşlarının dini inanç ve duygularının sömürülerek terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. PKK'nın sözde hocalarının vaazlar verdiği ve bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi.

İddianamede ayrıca derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarılıyor.

DİAYDER’in temeli Kandil’de atıldı
GÜNDEM
DİAYDER’in temeli Kandil’de atıldı

DİAYDER iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM
DİAYDER iddianamesi kabul edildi

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER'i ziyaretinin fotoğrafları ortaya çıktı
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