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ANKARA

PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören etkisiz hale getirildi

MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi AA DHA
PKKnın dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören etkisiz hale getirildi
Nihat Gören

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in PKK'ya yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından, 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.

İHA

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist Gören'in, bir süre PKK'nın 'TAK yapılanması'nda faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği 'Pençe' operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

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