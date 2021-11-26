Gündem PKKnın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü MİT Garada PÖH Bitliste vurdu
ANKARA

PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü: MİT Gara’da PÖH Bitlis’te vurdu

Güvenlik birimlerinin Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları sürüyor. MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara’da 4, Kandil’de de 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara’da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK’nın sözde dış ilişkiler sorumlularından “Botan” kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKnın dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü: MİT Gara’da PÖH Bitlis’te vurdu
PKK’lı Nihat Gören

Güvenlik birimlerinin Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları sürüyor. MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara’da 4, Kandil’de de 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara’da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK’nın sözde dış ilişkiler sorumlularından “Botan” kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi. Bir süre PKK’nın “TAK” yapılanmasında yer alan terörist Gören’in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara’da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

PKK'lı 5 terörist TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:20
PKK'lı 5 terörist TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu resmi sosyal medya hesabından, 'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek' notuyla duyurdu.

LİSTEYE ÜST ÜSTE ÇİZİK

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 22 Kasım’da Bitlis’te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu diğerinin ise yeşil kategoride arandığını bildirdi.

67 sığınakyerle bir edildi

67 sığınak
yerle bir edildi

Tunceli'de geniş kapsamlı terör operasyonu.
Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

​Adana'da PKK operasyonu: 17 kişi gözaltında.
Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Enflasyonla mücadelede
kararlılık vurgusu

​Kavcıoğlu: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar devam edeceğiz.

​2021'de 15 bin 141 firma ilk kez ihracat yaparak yaklaşık 3 milyar dolar döviz getirdi.

​FETÖ'nün projesine benzer bir proje Ortadoğu'da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor.

Açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

​'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırmıştı.

​31 göçmenin ölümünden İngiltere ve Fransa birbirlerini suçluyor.

​Manisa'daki olay sonrası korkunç iddia.

​MGK'nın ana gündem maddesi Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler oldu.
Rusya'da<br>maden faciası

Rusya'da
maden faciası

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.