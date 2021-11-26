PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü: MİT Gara’da PÖH Bitlis’te vurdu

Güvenlik birimlerinin Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları sürüyor. MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara’da 4, Kandil’de de 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara’da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK’nın sözde dış ilişkiler sorumlularından “Botan” kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi. Bir süre PKK’nın “TAK” yapılanmasında yer alan terörist Gören’in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara’da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

OYNAT 00:20 PKK'lı 5 terörist TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı operasyonu resmi sosyal medya hesabından, 'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek' notuyla duyurdu. BiP'te paylaş

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İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 22 Kasım’da Bitlis’te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu diğerinin ise yeşil kategoride arandığını bildirdi.