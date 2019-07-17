Gündem PKKnın finans kaynağına darbe 723 bin tanesi ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

PKK'nın finans kaynağına darbe: 723 bin tanesi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 723 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca teröristlerin kullandığı bir gözetleme mevzisi imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
DHA
Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
DHA
Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
DHA
Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
DHA
Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesi kuzeyi ile Lice ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda, 15 Temmuz 2019 Pazartesi gününden itibaren güvenlik güçleriyle icrasına başlanılan Bayrak-130 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç-02 Müşterek Operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, teröristlerce kullanılan, ağaç üzerinde dalların arasında gizlenmiş vaziyette tespit edilen 1 adet gözetleme mevzi imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

723 BİN 860 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan arama faaliyetlerinde 10 ayrı noktada toplam 723 bin 860 kök Hint keneviri, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 650 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, 500 metre elektrik kablosu ile 3 adet su motoru ele geçirildi. Kenevir bitkileri numunelerinin alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

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