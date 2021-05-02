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Gündem PKKnın korkunç yüzü Teslim olanların 400ü çocuk
İSTANBUL

​PKK’nın korkunç yüzü: Teslim olanların 400’ü çocuk

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporunda, 2016- 2020 arasında PKK’dan kaçıp teslim olan 939 teröristten 388’inin 18 yaşından küçük olduğu ortaya çıktı. Çarpıcı sonuç, terör örgütü PKK’nın hedef aldığı çocukları kaçırdığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Teslim olan teröristlerden 10’u üniversite, 116’sı lise, 416’sı ortaokul, 248’i ise ilkokul mezunu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​PKK’nın korkunç yüzü: Teslim olanların 400’ü çocuk
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nca hazırlanan “2016-2020 PKK/KCK Terör Örgütü Teslim Olan Şahısların Genel Analizi” başlıklı raporda, 2016-2020 yıllarında teslim olan 713’ü erkek, 226’sı kadın toplam 939 teröristin, örgütte kalma süresi, örgüte katılım ve teslim sebepleri gibi değişkenler incelendi. Teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre, güvenlik güçlerine teslim olan 939 terör örgütü mensubundan 388’i 18 yaşından küçük, 441’i 18-25 yaş arası ve 60’ı 26 ve üzeri yaşta PKK’ya katıldı. Bu teröristlerden 10’u üniversite, 116’sı lise, 416’sı ortaokul, 248’i ise ilkokul mezunu. Raporda, “939 kişiden 323’ü siyasi partiler, halk evleri, dernekler gibi kurumsal ve örgütlü yapılardan etkilenerek terör örgütüne katılım sağlamıştır” tespitine yer verildi.

PİŞMANLIK İLK SIRADA

Teslim olan teröristlerden 61’inin 0-1 yıl, 132’sinin 1-2 yıl, 159’unun 2-3 yıl, 332’sinin 3-5 yıl, 176’sının 5 yıldan daha fazla kırsalda kaldıkları belirlendi. Raporda, bu örgüt mensuplarının 196’sının propaganda, 194’ünün ailevi problemler, 132’sinin kaçırılma, 121’inin arkadaş etkisi, 102’sinin ise DEAŞ’a tepki nedeniyle örgüte katıldığı belirtildi. Bunları örgüte yönelik ilgi (92), maddi kaygılar (33), tehdit-şantaj (16), psikolojik sorunlar (12) ve cezaevine girmemek (7) izledi. Söz konusu terör örgütü mensuplarının teslim olma nedenlerine ilişkin sonuçlar da paylaşıldı. Örgüt mensuplarının 270’i pişmanlık, 178’i zor şartlar, 151’i örgüt içi baskı, 99’u kaçırılmış olmak, 73’ü aile özlemi, 39’u sağlık sorunları, 31’i sözde DEAŞ’a karşı tepkisizlik, 27’si duygusal ilişki gibi nedenlerle örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

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