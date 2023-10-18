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PKK'nın kuryesi HDP'li Heval Bozdağ hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır ötesine geçmek üzereyken yakalanan iki teröristin HDP'li vekil Heval Bozdağ aracıyla Ağrı'ya götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozdağ hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

18:17 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
HDP'li vekilin aracıyla Ağrı'ya getirdiği iki terörist yakalandı.

HDP'li vekilin aracıyla Ağrı'ya getirdiği iki terörist yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan bir PKK'lı terörist ile örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şüpheli yakalanarak tutuklandı. Terör örtünün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

HDP'li vekil Heval Bozdağ iki PKK'lıyı aracıyla getirmiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır ötesine geçmek üzereyken yakalanan iki teröristin HDP'li vekil Heval Bozdağ aracıyla bölgeye getirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Bozdağ hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara'dan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesine götürülmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."


#Heval Bozdağ
#Ağrı
#HDP
#PKK
#Fezleke
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