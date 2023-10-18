PKK'nın kuryesi HDP'li Heval Bozdağ hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan bir PKK'lı terörist ile örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şüpheli yakalanarak tutuklandı. Terör örtünün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.