HDP'li vekil Heval Bozdağ aracıyla Ağrı'ya getirmiş: Sınır ötesine kaçmaya çalışan iki PKK'lı terörist yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şüpheli yakalanarak tutuklandı.





BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.









HDP'li vekil Heval Bozdağ iki PKK'lıyı aracıyla getirmiş





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrıda gerçekleştirilen operasyonda sınır ötesine geçmek üzereyken yakalanan iki PKK'lı teröristin HDP'li vekilin aracıyla bölgeye getirildiğinin tespit edildiğini ve Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ hakkında soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıkladı.





Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ





Bakan Yerlikaya Ağrı'daki operasyona ilişkin açıklamaları şu şekilde;;





#Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1️⃣ BTÖ üyesi terörist ve 1️⃣ BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.









❌ BTÖ’nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şahsın da kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

❌BTÖ Mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T.

❌PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise:

📌 Her iki şahsı da #Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu;

📌 Tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi❗️

📌Şoför Y. N. tutuklandı.

📌Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



















