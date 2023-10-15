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HDP’li vekil dağa PKK'lı taşırken yakalandı

Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ, Ağrı’da makam aracıyla PKK'ya terörist götürürken yakalandı. Gürbulak Sınır Kapısı’nda durdurulan HDP adına tescilli, Bozdağ'a tahsisli araçtan, aranma kaydı bulunan PKK'lı Hazal Karabey ve ailesinin 1 ay önce kayıp başvurusu yaptığı R.T. çıktı. Sınırı milletvekiliyle geçecek teröristin, R.T.'yi PKK'nın dağ kadrosuna teslim edeceği belirtildi.

Şahin Şen
04:00 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Heval Bozdağ, Hazal Karabey, R.T.

Heval Bozdağ, Hazal Karabey, R.T.

HDP-PKK bağı bir kez daha ortalığa saçıldı. Diyarbakır’daki evlat nöbeti 4 yılı geride bırakırken, Yeşil Sol Parti (YSP) Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, PKK’ya terörist sevk ederken suçüstü yakalandı. 3 Ekim’de Gürbulak Kara Hudut Sınır Kapısı’nda durdurulan HDP Genel Merkezi’ne kayıtlı makam aracından, aranma kaydı bulunan 2 kişi çıktı. Şüphelilerden biri “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan PKK’lı Hazal Karabey, öteki ise ailesinin 1 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu R.T.’ydi.

ARAÇ HDP’YE KAYITLI BOZDAĞ’A TAHSİSLİ

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tek tek incelendi. Her iki şahsı da Ağrı’ya getiren aracın HDP adına tescilli, Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu belirlendi. Araçta Yeşil Sol Parti Milletvekili Bozdağ da vardı. Örgüt mensuplarını, şoförü Y.N. ile birlikte Bozdağ’ın bizzat kendisinin sınırı geçireceği tespit edildi.

ŞOFÖR VE 2 PKK’LI TUTUKLANDI

R.T.’nin, milletvekili aracıyla güzergahtaki kontrol noktalarına takılmadan sınırı aşıp beraberindeki teröristle örgütün dağ kadrosuna katılacağı değerlendirilirken, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu R.T., PKK’ya katılamadan yakalandı. PKK’lı Hazal Karabey, örgüte katılacak olan R.T. ve YSP’li Bozdağ’ın şoförü Y.N. tutuklandı. Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Hazal Bozdağ hakkında, soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.



#HDP
#PKK
#Yeşil Sol Parti
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