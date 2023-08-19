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PKK'nın sözde silahlı kadın ve gençlik yapılanma sorumlusu etkisiz

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

09:40 . 19/08/2023 Cumartesi
AA
Hicran İcuz, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirildi.

Hicran İcuz, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

#MİT
#PKK
#Haseke
1 saat önce
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