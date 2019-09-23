PKK'ya büyük darbe: 12 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

AVAŞİN'DE DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etksiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.