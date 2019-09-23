Gündem PKKya büyük darbe 12 terörist öldürüldü
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PKK'ya büyük darbe: 12 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 9 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında da 3 PKK'lı teröristin etksiz hale getirildiği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

AVAŞİN'DE DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etksiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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