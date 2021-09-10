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PKK'ya 'pençe' darbesi: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
PKKya pençe darbesi: Irakın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi."


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