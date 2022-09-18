PKK'ya 'Pençe' darbesi: Yedi terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kaçınılmaz son belli!
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
Teröristler için kaçınılmaz son belli!
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/656GsWCpmQ
Teröristler için kaçınılmaz son belli!