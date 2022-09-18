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ANKARA

PKK'ya 'Pençe' darbesi: Yedi terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen yedi teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKya Pençe darbesi: Yedi terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli!

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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