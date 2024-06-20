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PKK'ya üç bölgede ağır darbe: Beş terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe Kilit operasyonu bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

12:45 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:28 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.



#MSB
#ırak
#Pençe Kilit
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