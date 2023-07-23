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Plastik fabrikası alev alev yandı: 7 bin metrekarelik alan kül oldu

Bursa Karacabey’de plastik fabrikasında çıkan yangında 7 bin metrekarelik alan kül oldu. Yangına 20 itfaiye aracı, AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanları ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, kimsenin dumandan etkilenmediği öğrenildi.

08:46 . 23/07/2023 Pazar
IHA
Bursa yangın

Bursa yangın

Alınan bilgiye göre, yangın saat 03.00 sıralarında Bursa’nın Karacabey ilçesi Yenikarağaç mahallesinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda bulunan fabrika alev alev yandı.
Yangına 20 itfaiye aracı, AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanları ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, kimsenin dumandan etkilenmediği öğrenildi.
Fabrika yakınında başka bir yapılaşma yerleşim yeri veya fabrika olmaması büyük bir faciayı önledi. 20 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


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