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PÖH’ler Zodyak botla devriye atıyor: Yunan izliyor

Yunanistan tarafından geri itmeleri önlemek amacıyla Meriç Nehri’nde göreve başlayan özel harekat polislerinin Zodyak botlu devriyesini, Yunanistan güvenlik güçleri dürbünle izledi.

Haber Merkezi İHA
Meriç Nehri’nde göreve başlayan özel harekat polisleri.
Meriç Nehri’nde göreve başlayan özel harekat polisleri.

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte binlerce mülteci sınır kapılarına ve Meriç Nehri’ne akın etmiş ve binlercesi sınırı geçmeyi başarmıştı. Yunan güvenlik güçlerinin bazı göçmenleri yakalayarak zorla Türkiye’ye geri göndermesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, bin özel harekat polisinin (PÖH) geri itmeleri engellemek amacıyla sınıra takviye edileceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta itibariyle sınıra sevk edilen özel harekat polisleri, sınır hattı boyunca Meriç Nehri kıyısında askerlerle birlikte devriye faaliyetlerine başladı.

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
GÜNDEM
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi

PÖH’ler Meriç Nehri boyunca Zodyak botlarla da sürekli devriye atıyor.

Özel harekat polisleri devriye atıyor, Yunan izliyor

Meriç Nehri boyunca konuşlanan özel harekat polisleri, sınırın her noktasında adeta kuş uçurtmuyor. Tam donanımlı PÖH’ler Meriç Nehri boyunca Zodyak botlarla da sürekli devriye atıyor.

Yunan askeri ise, mevzilendikleri bölgelerde Zodyak botlu özel harekat polislerinin devriyesini dürbünle izledi.

Meriç Nehri kıyısında askerlerle birlikte devriye faaliyetlerine başlandı.

Yunan tarafından geri itmeler azaldı

Özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca görev başlamasının ardından geri itmeler noktasındaki durumun seyri değişti.

PÖH’lerin bölgeye konuşlanmasıyla birlikte, Yunanistan tarafından geri itmelerde ise durumun gözle oranda azaldığı görüldü.

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