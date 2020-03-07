Gündem Özel Harekat Polisleri Meriç Nehrine indi, Yunan askerleri geri çekildi
EDİRNE

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi

Meriç Nehri’nde güvenliği sağlamak üzere Özel Harekat polisleri konuşlanmaya başladı. Daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti

Haber Merkezi İHA
Özel harekat polisleri geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde görev alıyor.
Özel harekat polisleri geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde görev alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç’te güvenliği sağlamaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne’ye sevk edildi.

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
FOTOĞRAF 15
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç’te güvenliği sağlamaya başladı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne’ye sevk edildi.
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Meriç Nehri boyunca farklı yerlere konuşlanan ekipler güvenliği sağlamaya başladı.
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Öte yandan, daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti.
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Title
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Meriç Nehri'nde güvenliği sağlamak üzere Özel Harekat polisleri konuşlanmaya başladı.


Meriç Nehri boyunca farklı yerlere konuşlanan ekipler güvenliği sağlamaya başladı.

Öte yandan, daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti.

OYNAT 01:00
"Yunanistan sınırına tam donanımlı bin Özel Harekat polisi getiriyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliğini ziyaret etti. Valilikte düzenlenen toplantıda yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, 'Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla' diye konuştu.


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