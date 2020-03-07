Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi Meriç Nehri’nde güvenliği sağlamak üzere Özel Harekat polisleri konuşlanmaya başladı. Daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti

Haber Merkezi 07 Mart 2020, 14:21 Son Güncelleme: 07 Mart 2020, 14:35 İHA