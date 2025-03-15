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Polis 25 yıl hapisle aranan hükümlüyü kurye gibi davranıp yakaladı

Polis 25 yıl hapisle aranan hükümlüyü kurye gibi davranıp yakaladı

16:1415/03/2025, Cumartesi
DHA
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Polis 25 yıl hapisle aranan hükümlüyü kurye gibi davranıp yakaladı
Polis 25 yıl hapisle aranan hükümlüyü kurye gibi davranıp yakaladı

Konya'da 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Kemal C.'yi, polis ekipleri kurye gibi davranarak saklandığı evde yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Kasten öldürme' olmak üzere farklı suçlardan yaklaşık 25 yıl hapis cezası bulunan Kemal C.'nin Hatıp Mahallesi Akdes Sokak'taki çiftlikte saklandığını tespit etti. Kemal C., kurye gibi davranan polisleri fark edince çiftliğin arka tarafından kaçmaya çalıştı. Ancak çiftliğin her yerini saran ekipler, kısa sürede hükümlüyü yakalayıp gözaltına aldı. Kemal C., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon anı, kameraya yansıdı.




#Konya
#Kasten Öldürmeye Teşebbüs
#Cinayet
#Polis
#Kurye

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